Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении
Обложка © Midjourney / Life.ru
По данным Объединённого командования начальников штабов Республики Корея, КНДР провела запуск баллистической ракеты в восточном направлении. Информация распространена агентством Ренхап.
«Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении», — следует из сообщения.
Ранее над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения. На кадрах видно, что самолёт несёт ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X, а также управляемые бомбы. Истребители F-16 обычно используются в основном для перехвата дронов-камикадзе в рамках противовоздушной обороны. Для ударов по наземным целям Киев традиционно использует советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.