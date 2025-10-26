Вдохновлённые боями за Россию военные КНДР готовят сюрприз для Запада

КНДР демонстрирует способность эффективно действовать в условиях международных ограничений, делая упор на альтернативные механизмы экономического и технологического развития, обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, за полвека санкций Северная Корея освоила «серые зоны» мировой экономики, включая кибероперации и контрабандные поставки оружия.

Эксперт отметил, что взаимодействие КНДР с Ираном создаёт систему теневого трансфера технологий, подрывающую западные ограничения. Особое внимание он уделил военным инновациям, указав на программу строительства атомной подводной лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами. Участие северокорейского контингента в боевых действиях в Курской области, по мнению аналитика, ускорит военные реформы и может привести к появлению стратегических вооружений, способных изменить баланс сил в регионе.

«Вполне очевидно, что установившиеся тёплые отношения с Россией приведут к быстрой модернизации откровенно устаревших местных ВВС, развитию ПВО и спутников», — подчеркнул обозреватель.