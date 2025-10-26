Сектор Газа
26 октября, 01:59

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию

Сергей Лавров и Чхве Сон Хи. Обложка © ТАСС / EPA

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению министерств иностранных дел этих стран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи нанесёт визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ»,отмечается в сообщении ЦТАК.

Ранее в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился КНДР на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи. Он почтил память советских солдат, возложив венок к памятнику Освобождения в Пхеньяне. Также Life.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал военную активность США и их союзников против КНДР провокационной. Он подчеркнул, что возвращение к диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.

Лия Мурадьян
