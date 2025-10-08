Валдайский форум
8 октября, 18:45

Медведев прилетел в КНДР

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Визит российских политиков проходит по приглашению Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Как уточнили в делегации, цель поездки — участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине со дня основания ТПК.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокационной военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР. Он заявил, что санкции против КНДР не просто не работают, а приводят к обратным последствиям. В качестве решения он предложил возобновить равноправный диалог, без которого, по его словам, невозможно построить прочную архитектуру безопасности в Северо-Восточной Азии.

Александра Мышляева
