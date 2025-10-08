Медведев прилетел в КНДР

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокационной военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР. Он заявил, что санкции против КНДР не просто не работают, а приводят к обратным последствиям. В качестве решения он предложил возобновить равноправный диалог, без которого, по его словам, невозможно построить прочную архитектуру безопасности в Северо-Восточной Азии.