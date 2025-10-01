Россия и КНДР открыли скульптуру, посвящённую подвигу корейских партизан, сражавшихся вместе с Красной Армией против общего врага в период Второй мировой войны. Церемония открытия монумента под названием «Союзники. Бойцы Кореи» состоялась с участием глав военных ведомств двух стран. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что этот памятник станет данью поколению победителей и вкладом в сохранение исторической правды.

Памятник корейским партизанам-союзникам Красной Армии открыли в Подмосковье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Этот памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства наших народов. В годы жестоких испытаний вместе с Красной Армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», — сказал Министр обороны РФ на церемонии открытия.

Глава российского военного ведомства добавил, что участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области подтвердило всеобъемлющий стратегический союз между Москвой и Пхеньяном. От имени Минобороны России Белоусов передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную бронзовую копию скульптуры.

Со своей стороны министр обороны КНДР, генерал Но Гван Чхоль заявил, что армия и народ его страны всегда помнят интернациональный подвиг бойцов Красной Армии, отважно сражавшихся на фронтах Второй мировой войны. Он подчеркнул, что при стратегическом руководстве лидеров двух стран отношения между ними развиваются в русле всеобъемлющего и устремленного в будущее сотрудничества. Но Гван Чхоль заверил, что КНДР будет полностью поддерживать борьбу России за защиту своего суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов под руководством президента Владимира Путина.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что десятки тысяч граждан страны добровольно перечислили деньги на строительство мемориала и улицы в честь солдат, освобождавших Курскую область. В этой инициативе, по его словам, участвовали самые разные люди: от учёных и сельских тружеников до ветеранов-инвалидов.