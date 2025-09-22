Ким Чен Ын: Десятки тысяч граждан пожертвовали на мемориал корейским бойцам СВО
Обложка © Life.ru
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что десятки тысяч граждан республики перечислили деньги на строительство мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«За неполный месяц, с 22 августа, десятки тысяч человек, включая тружеников и служащих, [рядовых] жителей, сделали пожертвования на большую сумму, желая посодействовать строительству мемориала и музейного комплекса в честь героических участников боевых действий, а также внести свой вклад в строительстве улицы «Сэбёль», желая помочь семьям павших», — заявил он.
По его словам, в инициативе приняли участие самые разные слои общества: от учёных и работников сельского хозяйства до инвалидов войны. Ким Чен Ын отметил, что массовая поддержка подчёркивает патриотизм граждан и укрепляет дух героизма, вдохновлённый подвигами бойцов, которые участвовали в зарубежных операциях и отдали жизни за Родину.
Ранее на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы депутаты встретили упоминание Ким Чен Ына аплодисментами. Таким образом парламентарии выразили благодарность лидеру КНДР и корейскому народу за участие бойцов в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет эту помощь.
Президент РФ Владимир Путин в ходе недавней встречи с Ким Чен Ыном вновь отметил важную роль корейских бойцов в освобождении Курской области. Не так давно в КНДР прошло награждение военных, защищавших российскую землю от вторжения Украины. В стране даже решили поставить памятник военнослужащим, оборонявшим курское приграничье.