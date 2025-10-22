Сектор Газа
22 октября, 02:42

В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига военных КНДР в Курской области

Обложка © Telegram / Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK

В Пхеньяне прошла акция «Огонь благодарных сердец», приуроченная к памяти военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области. Ученики школы при российском посольстве запустили фонарики, переданные их сверстниками из курской школы №43 имени Георгия Жукова. Об этом сообщили в посольстве России в КНДР.

«Учащиеся кадетских и юнармейских классов курской школы сами изготовили фонарики и написали на них слово «спасибо» на русском и корейском языках. Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажёгся маленький огонёк в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонарики привезла первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении

А ранее научный сотрудник рассказал, что Северная Корея остаётся одной из немногих стран, не поддающихся внешнему давлению Запада. Такая политика обеспечена благодаря экономической независимости КНДР и наличию ядерного арсенала. Кроме того, санкционные механизмы оказываются неэффективными против КНДР из-за минимальной интеграции страны в мировую торговую систему.

