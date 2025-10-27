Истребитель F-18 и вертолёт Seahawk ВМС США разбились в Южно-Китайском море

Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet («шершень») и вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk («морской ястреб») ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CBS.

По информации Тихоокеанского флота ВМС США, оба воздушных судна упали во время плановых полётов. В настоящее время специалисты устанавливают причины инцидентов. Члены экипажей успешно спасены. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Life.ru сообщал о крушении самолёта OA-1K Skyraider II ВВС США в Оклахоме 24 октября. На борту находились два человека: гражданский подрядчик и военнослужащий ВВС США. Борт выполнял тренировочную миссию, когда случился инцидент.