Число погибших в авиакатастрофе в Гонконге выросло до двух

Трагедия в международном аэропорту Гонконга продолжает развиваться: число погибших в результате ЧП с грузовым самолётом Boeing 747 увеличилось до двух. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Дубая, при посадке выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и частично погрузилось в воду, сообщили в полиции.

По данным South China Morning Post, лайнер столкнулся с наземным транспортным средством, в котором находились двое работников аэропорта. Изначально их считали пропавшими, но позже стало известно, что оба мужчины погибли. Четверо членов экипажа самолёта остались живы и не пострадали.

Взлётно-посадочная полоса временно закрыта, на месте работают экстренные службы. Следователи выясняют, что именно стало причиной инцидента – ошибка пилотов, техническая неисправность или погодные условия.

Ранее Life.ru писал о крушении самолёта рядом с аэропортом в Техасе. Воздушное судно разбилось неподалёку от города Форт-Уэрт, от удара вспыхнули несколько грузовых прицепов. По данным пожарных, ЧП произошло недалеко от аэропорта Хикс.