В Гонконге грузовой Boeing 747 выкатился с полосы и утонул в море, погиб человек

В международном аэропорту Гонконга произошло ЧП с грузовым самолётом Emirates. После посадки Boeing 747-481 выехал за пределы взлётной полосы и оказался в море. По предварительным данным, борт столкнулся с наземным автомобилем, в котором находились двое сотрудников аэропорта.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл около четырёх утра по местному времени. После касания ВПП самолёт не смог вовремя затормозить и съехал в воду.

«Есть данные, что Boeing столкнулся с машиной технической службы. Автомобиль также оказался в море», – уточнили правоохранители.

Два человека, находившиеся в машине, были объявлены пропавшими без вести. Позже стало известно, что один из них погиб, а второй доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Экипаж грузового борта, состоявший из четырёх человек, не пострадал.

Северная взлётно-посадочная полоса временно закрыта, в аэропорту работают экстренные службы и специалисты по ликвидации последствий аварии. Это уже второй случай, когда Boeing 747 в Гонконге оказывается в воде: в 1993 году похожий инцидент произошёл с лайнером China Airlines, тогда пострадали 23 человека.

Ранее Life.ru писал об инциденте с другим самолётом Boeing над территорией США. На высоте более 11 тысяч метров у лайнера треснуло лобовое стекло кабины пилотов, предположительно из-за столкновения с космическим фрагментом. По одной из версий, повреждение могло быть вызвано частицей метеорита или обломком космического мусора.