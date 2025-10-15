Самолёт шефа Пентагона Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании

Самолёт министра обороны США Пита Хегсета выполнил посадку в Великобритании из-за возникновения трещины в лобовом стекле. О случившемся проинформировал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл на своей странице в соцсети X.

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолёт военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — говорится в сообщении Парнелла.

Высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что приземление было выполнено в соответствии со стандартной процедурой, все находившиеся на борту самолёта лица в безопасности.

