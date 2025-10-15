Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 19:22

Самолёт шефа Пентагона Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт министра обороны США Пита Хегсета выполнил посадку в Великобритании из-за возникновения трещины в лобовом стекле. О случившемся проинформировал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл на своей странице в соцсети X.

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолёт военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — говорится в сообщении Парнелла.

Высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что приземление было выполнено в соответствии со стандартной процедурой, все находившиеся на борту самолёта лица в безопасности.

Эрдоган развернул самолёт, узнав об участии Нетаньяху в саммите по Газе
Эрдоган развернул самолёт, узнав об участии Нетаньяху в саммите по Газе

Ранее сообщалось о нештатной ситуации на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». В ходе рейса Екатеринбург — Самарканд 19-летняя пассажирка едва не родила ребёнка прямо во время полёта. К счастью, всё закончилось благополучно: экипаж быстро организовал импровизированную «палату» из нескольких кресел, а медики приняли роды на высоте около 10 тысяч метров. Сразу после посадки девушку забрали медики, она родила уже в Узбекистане﻿.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Пентагон
  • Великобритания
  • Пит Хегсет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar