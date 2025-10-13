Эрдоган развернул самолёт, узнав об участии Нетаньяху в саммите по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани готовы были отказаться от участия в мирном саммите в Египте, если бы на него прибыл израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Сообщения об этом поступили от турецкого издания Milliyet и иракского информационного агентства INA.

Турецкая газета Milliyet информирует, что, хотя самолёт Эрдогана прибыл в воздушное пространство над Шарм-эш-Шейхом, он не получил разрешения на немедленную посадку. Турецкий лидер отдал команду не приземляться после того, как ему стало известно о потенциальном прибытии на мероприятие Нетаньяху. По сведениям издания, только после того, как Эрдоган чётко дал понять о своём отказе от участия в случае присутствия израильского премьера, визит последнего был отменён.

Со своей стороны, иракское агентство INA со ссылкой на осведомлённый источник передаёт, что премьер-министр ас-Судани также уведомил египетских и американских представителей о намерении Ирака покинуть саммит в Шарм-эш-Шейхе в случае участия в нём израильского премьера.