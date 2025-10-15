У 19-летней пассажирки «Уральских авиалиний» во время полёта начались роды

На рейсе Екатеринбург — Самарканд авиакомпании «Уральские авиалинии» 19-летняя пассажирка едва не родила ребёнка прямо во время полёта. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Девушка пожаловалась бортпроводникам на боли в животе, после чего выяснилось, что у неё начались схватки. На помощь откликнулись врач-невролог и фельдшер, которые, к счастью, оказались среди пассажиров. Экипаж быстро организовал импровизированную «палату» из нескольких кресел, а медики приняли роды на высоте около 10 тысяч метров.

Роды в самолёте. Фото © Telegram / Пресс-служба «Уральских авиалиний»

Сразу после посадки девушку забрали медики, она родила уже в Узбекистане﻿. В полёте также находился её 10-месячный ребёнок, за которым присматривала другая пассажирка. Сам перелёт длился около трёх часов.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 85-летнего калифорнийца на борту самолёта Qatar Airways. Родные погибшего обвиняют в авиакомпанию в халатности: мужчина был вегетарианцем и ещё до полёта заказал соответствующее меню, однако ему принесли блюдо с мясом и предложили «есть вокруг». Вскоре пенсионер начал задыхаться, бортпроводник надели ему кислородную маску, но это оказалось недостаточно, чтобы спасти жизнь пассажира.