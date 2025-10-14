Девятиклассница родила от мужа своей бабушки

В Казахстане несовершеннолетняя школьница родила ребёнка, отцом является супруг её бабушки. Об этом сообщает информационное агентство «Sputnik Казахстан».

Всё случилось в одном из западных регионов страны. Как стало известно из управления образованием, на протяжении последних шести месяцев подросток трижды проходила плановые медицинские осмотры, но ни в одном случае беременность выявлена не была.

Подозреваемым в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней стал муж её бабушки, не являющийся девушке родным дедом. По информации местных правоохранительных органов, подозреваемый уже задержан. В настоящий момент по данному факту заведено досудебное расследование.

Ранее Life.ru сообщал, что в Барнауле задержана несовершеннолетняя девушка, которую подозревают в убийстве собственного новорождённого сына. Как установили следователи, испугавшись огласки, подросток нанесла младенцу ножевые ранения в область шеи и грудной клетки, а затем выбросила тело, завернутое в пакет. Труп был найден на улице местными жителями.