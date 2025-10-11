17-летняя россиянка побоялась сказать родителям о беременности и убила новорождённого

В Барнауле задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве новорождённого ребёнка. Об этом сообщили в СК по Алтайскому краю.

Испугавшись, что семья узнает о произошедшем, девушка нанесла мальчику несколько колото-резаных ран в область шеи и грудной клетки. Затем она завернула тело ребёнка в пакет и вынесла на улицу, где его позже нашли прохожие.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Мать уже задержана. Девушка призналась, что оставила ребёнка, так как не чувствовала себя готовой к материнству.