8 октября, 10:11

Мёртвого младенца нашли в квартире в Новой Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

В одной из квартир в Новой Москве было найдено тело новорождённого ребёнка. Информацию об этом распространило столичное управление Следственного комитета.

«Утром 8 октября 2025 года в квартире жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружено тело новорождённого ребёнка без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что по данному факту уже начата доследственная проверка. Установлением точных причин гибели младенца в настоящее время занимаются судебно-медицинские эксперты.

Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Мать уже задержана. Девушка призналась, что оставила ребёнка, так как не чувствовала себя готовой к материнству.

