Мёртвого младенца нашли в квартире в Новой Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko
В одной из квартир в Новой Москве было найдено тело новорождённого ребёнка. Информацию об этом распространило столичное управление Следственного комитета.
«Утром 8 октября 2025 года в квартире жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружено тело новорождённого ребёнка без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что по данному факту уже начата доследственная проверка. Установлением точных причин гибели младенца в настоящее время занимаются судебно-медицинские эксперты.
Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Мать уже задержана. Девушка призналась, что оставила ребёнка, так как не чувствовала себя готовой к материнству.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.