Россиянка проиграла суд за опеку над брошенной в туалете аэропорта Антальи дочкой

«Она требовала признать незаконным отказ органов опеки в установлении временной опеки над ребёнком со стороны Бурнашкиной и вернуть ей девочку. Суд в исковых требованиях отказал» , – сказала Спиряева.

Суд первой инстанции отклонил претензии к органам опеки, которые, по версии Бурнашкиной, бездействовали при её попытке восстановить контакт с дочерью. Защита настаивала, что ни сама женщина, ни её мать не имели правовых ограничений для взаимодействия с ребёнком, но опека отказалась рассматривать их заявление. Адвокат Спиряева назвала решение предсказуемым, отметив, что местные суды обычно занимают сторону органов опеки, и сообщила о намерении обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.