Россиянка проиграла суд за опеку над брошенной в туалете аэропорта Антальи дочкой
Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA
Судебная инстанция отказала в удовлетворении иска Екатерины Бурнашкиной, лишённой родительских прав над брошенной в турецком аэропорту дочкой. Информацию о решении суда подтвердила адвокат истца Елена Спиряева.
«Она требовала признать незаконным отказ органов опеки в установлении временной опеки над ребёнком со стороны Бурнашкиной и вернуть ей девочку. Суд в исковых требованиях отказал», – сказала Спиряева.
Суд первой инстанции отклонил претензии к органам опеки, которые, по версии Бурнашкиной, бездействовали при её попытке восстановить контакт с дочерью. Защита настаивала, что ни сама женщина, ни её мать не имели правовых ограничений для взаимодействия с ребёнком, но опека отказалась рассматривать их заявление. Адвокат Спиряева назвала решение предсказуемым, отметив, что местные суды обычно занимают сторону органов опеки, и сообщила о намерении обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.
Напомним, в октябре 2024 года 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и оставила там девочку. Туреццкий суд приговорил её к 15 годам тюремного заключения, но наказание было смягчено, и через девять месяцев заключения девушка вернулась в Россию, выразив желание воспитывать дочь самостоятельно. Однако против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого, а у ребёнка появились приёмные родители, которые отказываются от контактов с биологической матерью.
