Девушке, бросившей новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи, грозит тюрьма в России
Против девушки, бросившей младенца в аэропорту Антальи, завели уголовное дело
Против россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей дочь в туалете аэропорта Антальи, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. Об этом адвокат рассказала корреспонденту Life.ru. При этом сама новоиспечённая мамаша комментировать ситуацию отказалась.
Екатерина Буршакина с адвокатом. Видео © Life.ru
По словам защитницы, Бурнашкина по-прежнему намерена самостоятельно воспитывать ребёнка, однако в настоящее время ей и её родителям запрещены встречи с девочкой, хотя родительских прав она не лишена. Адвокат утверждает, что накануне родов её подзащитная обращалась за медицинской помощью к турецким врачам с жалобами на боли в животе, но те диагностировали гастроэнтерит и не обнаружили у неё беременность.
Турецкие следователи уже допросили врача, проводившего осмотр. Сама Бурнашкина отказалась от комментариев и в спешке покинула зал российского суда после заседания.
Напомним, инцидент произошёл в октябре минувшего года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной внезапно для неё самой начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Ребёнка обнаружила уборщица, сразу же поставившая в курс дела руководство аэропорта. Мать оперативно отследили с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что девушка забеременела от парня-студента. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка вернулась в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Малышку назвали Николь, она тоже в России и в данный момент живёт в приёмной семье.
Обложка © Life.ru