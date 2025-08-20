Девушке, бросившей новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи, грозит тюрьма в России

Против россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей дочь в туалете аэропорта Антальи, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. Об этом адвокат рассказала корреспонденту Life.ru. При этом сама новоиспечённая мамаша комментировать ситуацию отказалась.

Екатерина Буршакина с адвокатом. Видео © Life.ru

По словам защитницы, Бурнашкина по-прежнему намерена самостоятельно воспитывать ребёнка, однако в настоящее время ей и её родителям запрещены встречи с девочкой, хотя родительских прав она не лишена. Адвокат утверждает, что накануне родов её подзащитная обращалась за медицинской помощью к турецким врачам с жалобами на боли в животе, но те диагностировали гастроэнтерит и не обнаружили у неё беременность.

Турецкие следователи уже допросили врача, проводившего осмотр. Сама Бурнашкина отказалась от комментариев и в спешке покинула зал российского суда после заседания.