Адвокаты девушки, бросившей новорождённую дочь в туалете, не увидели причин лишать её родительских прав

«Нет никаких оснований, чтобы лишать её родительских прав, надеемся, что будет вынесено решение в нашу пользу. Единственное основание, которое у них указано, — статья, что родитель совершил в отношении своего ребёнка преступление», — передаёт слова юриста РИА «Новости».

Адвокат добавила, что суд оправдал девушку, а попытка переквалифицировать дело не удалась и была обжалована. В связи с отсутствием приговора, и учитывая, что новое уголовное дело базируется на тех же фактах, которые уже были рассмотрены и по которым вынесен оправдательный приговор, оно будет закрыто. Юрист подчеркнула, что для дальнейшего преследования отсутствуют какие-либо юридические основания.