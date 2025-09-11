Адвокаты девушки, бросившей новорождённую дочь в туалете, не увидели причин лишать её родительских прав
Обложка © VK / Абзац / IHA
Адвокаты Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребёнка в туалете аэропорта Турции, заявили об отсутствии юридических оснований для лишения её родительских прав. Об этом сообщил представитель защиты Виктория Елисеева.
«Нет никаких оснований, чтобы лишать её родительских прав, надеемся, что будет вынесено решение в нашу пользу. Единственное основание, которое у них указано, — статья, что родитель совершил в отношении своего ребёнка преступление», — передаёт слова юриста РИА «Новости».
Адвокат добавила, что суд оправдал девушку, а попытка переквалифицировать дело не удалась и была обжалована. В связи с отсутствием приговора, и учитывая, что новое уголовное дело базируется на тех же фактах, которые уже были рассмотрены и по которым вынесен оправдательный приговор, оно будет закрыто. Юрист подчеркнула, что для дальнейшего преследования отсутствуют какие-либо юридические основания.
Напомним, эта история началась в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка смогла вернуться в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. У новорождённой же появились приёмные родители, которые не хотят общаться с Екатериной.