«Возникли разногласия»: Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Антальи, не общается с её отцом
РИАН: Бурнашкина, оставившая дочь в туалете, отказалась от алиментов её отца
Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA
Россиянка Екатерина Бурнашкина, оказавшаяся в центре скандала из-за оставления ребёнка в туалете турецкого аэропорта, отказалась от любого взаимодействия с отцом девочки. Данные сведенья передал РИА «Новости» её официальный представитель.
Отношения между Бурнашкиной и мужчиной были прекращены задолго до рождения ребёнка. Россиянка категорически исключила возможность его участия в жизни дочери, включая материальную поддержку.
«Они прекратили с ним отношения задолго до того, как она родила. Она не хочет, чтобы он как-либо участвовал. Она сказала, что сама её (ребёнка) заберёт. Какие-то, видимо, возникли у них разногласия», — пояснила представитель.
Собеседница агентства добавила, что Бурнашкина не намерена устанавливать отцовство через суд или требовать алименты. Россиянка планирует самостоятельно забрать ребёнка и полностью исключить контакты с биологическим отцом девочки.
Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной внезапно для неё самой начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка вернулась в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого.