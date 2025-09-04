Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 14:38

«Возникли разногласия»: Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Антальи, не общается с её отцом

РИАН: Бурнашкина, оставившая дочь в туалете, отказалась от алиментов её отца

Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA

Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оказавшаяся в центре скандала из-за оставления ребёнка в туалете турецкого аэропорта, отказалась от любого взаимодействия с отцом девочки. Данные сведенья передал РИА «Новости» её официальный представитель.

Отношения между Бурнашкиной и мужчиной были прекращены задолго до рождения ребёнка. Россиянка категорически исключила возможность его участия в жизни дочери, включая материальную поддержку.

«Они прекратили с ним отношения задолго до того, как она родила. Она не хочет, чтобы он как-либо участвовал. Она сказала, что сама её (ребёнка) заберёт. Какие-то, видимо, возникли у них разногласия», — пояснила представитель.

Собеседница агентства добавила, что Бурнашкина не намерена устанавливать отцовство через суд или требовать алименты. Россиянка планирует самостоятельно забрать ребёнка и полностью исключить контакты с биологическим отцом девочки.

Не стыдно? Россиянка, оставившая дочь в аэропорту Антальи, убежала от журналистов
Не стыдно? Россиянка, оставившая дочь в аэропорту Антальи, убежала от журналистов

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной внезапно для неё самой начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка вернулась в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Турция
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar