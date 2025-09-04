«Возникли разногласия»: Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Антальи, не общается с её отцом

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оказавшаяся в центре скандала из-за оставления ребёнка в туалете турецкого аэропорта, отказалась от любого взаимодействия с отцом девочки. Данные сведенья передал РИА «Новости» её официальный представитель.

Отношения между Бурнашкиной и мужчиной были прекращены задолго до рождения ребёнка. Россиянка категорически исключила возможность его участия в жизни дочери, включая материальную поддержку.

«Они прекратили с ним отношения задолго до того, как она родила. Она не хочет, чтобы он как-либо участвовал. Она сказала, что сама её (ребёнка) заберёт. Какие-то, видимо, возникли у них разногласия», — пояснила представитель.