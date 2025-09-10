Опекуны брошенной в аэропорту Антальи девочки не хотят общаться с её матерью
Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA
Опекуны оставленного в турецком аэропорту ребёнка не идут на контакт с матерью, рассказала представитель Екатерины Бурнашкиной Виктория Елисеева. Павлово-Посадский суд Подмосковья назначил на 23 сентября рассмотрение вопроса о лишении Бурнашкиной родительских прав, заседание пройдёт в закрытом режиме.
«Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только «здравствуйте — до свидания», — цитирует Елисееву РИА «Новости».
Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной внезапно для неё самой начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка вернулась в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого.