10 сентября, 16:06

Опекуны брошенной в аэропорту Антальи девочки не хотят общаться с её матерью

Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA

Опекуны оставленного в турецком аэропорту ребёнка не идут на контакт с матерью, рассказала представитель Екатерины Бурнашкиной Виктория Елисеева. Павлово-Посадский суд Подмосковья назначил на 23 сентября рассмотрение вопроса о лишении Бурнашкиной родительских прав, заседание пройдёт в закрытом режиме.

«Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только «здравствуйтедо свидания», цитирует Елисееву РИА «Новости».

«Сижу на успокоительных»: Приёмная мать в панике из-за освобождения бросившей дочь в туалете женщины

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной внезапно для неё самой начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка вернулась в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого.

Полина Никифорова
