Опекуны брошенной в аэропорту Антальи девочки не хотят общаться с её матерью

Опекуны оставленного в турецком аэропорту ребёнка не идут на контакт с матерью, рассказала представитель Екатерины Бурнашкиной Виктория Елисеева. Павлово-Посадский суд Подмосковья назначил на 23 сентября рассмотрение вопроса о лишении Бурнашкиной родительских прав, заседание пройдёт в закрытом режиме.

«Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только «здравствуйте — до свидания», — цитирует Елисееву РИА «Новости».