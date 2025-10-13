Валдайский форум
12 октября, 21:09

Самолёт разбился рядом с аэропортом в Техасе

Вблизи города Форт-Уэрт в штате Техас США произошла авиакатастрофа. Самолёт разбился недалеко от аэропорта. Об этом сообщает пожарное управление города.

Самолёт разбился в Техасе. Видео © X / AnonPatriot

На месте крушения загорелись несколько полуприцепов.

«Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что близ аэропорта Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошло крушение самолёта», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники работают над выяснением обстоятельств происшествия. Федеральное управление гражданской авиации США получило уведомление о произошедшем. Информации о пострадавших пока нет.

Обложка © X / AnonPatriot

Лия Мурадьян
