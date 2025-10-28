Трамп счёл «весьма необычными» крушение истребителя и вертолёта США в Южно-Китайском море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
Президент США Дональд Трамп назвал «весьма необычными» две аварии военной техники ВМС Штатов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Independent.
Глава Белого дома заявил, что такое совпадение сложно объяснить случайностью, и предположил, что имели место проблемы с топливом.
Напомним, 26 октября истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet («шершень») и вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk («морской ястреб») ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Оба воздушных судна упали во время плановых полётов с борта авианосца USS Nimitz. Члены экипажей были спасены.
Аварии произошли на фоне обострения напряженности в спорных водах региона. Эксперты отмечают, что две аварии военной техники за полчаса действительно выглядят подозрительно, особенно в стратегически важном регионе.
