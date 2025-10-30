Россия и США
30 октября, 02:39

США могут нанести удар HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

Обложка © Midjourney / Life.ru

Согласно данным телеканала CBS, ВМС США готовят демонстрацию силы в Южно-Китайском море с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. В материале утверждается, что на этой неделе Индо-Тихоокеанское командование ВС США отдало секретный приказ о проведении демонстрации силы.

Даже если будет задействован HIMARS, конкретная цель удара пока не ясна. Главные задачи операции — противодействие растущему военному присутствию Китая в регионе и защита того, что американские власти называют суверенитетом Филиппин и давними правами страны на рыболовство в Южно-Китайском море.

По данным телеканала, американское командование приказало войскам нанести показательный удар по конкретной цели. Это ответ на усиление военной активности Китая вблизи спорных вод.

Как заявили источники, хотя операция и планировалась как один из вариантов действий, её осуществление представляется сомнительным. Время для возможного удара также не назначено.

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли в южнокорейский Пусан для проведения двусторонней встречи. Хозяин Белого дома прибыл в южнокорейский город на вертолёте. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, подтвердило прибытие Си Цзиньпина в Пусан.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
