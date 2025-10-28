Россия и США
28 октября, 07:25

Политолог объяснил, как США и Китай будут бороться за статус №1 в мировой экономике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Борьба США и Китая за лидерство в мировой экономике обусловлена практическими интересами, а не вопросами престижа. Об этом в беседе с РИАМО рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По словам эксперта, сегодня ключевыми экономическими центрами остаются США и КНР. В то же время Индия стремится к этому статусу, но пока не достигла его.

«Здесь возникает противоречие: американцам китайская экономика очень не нравится, потому что возникает вопрос «А кто же тогда первая экономика?». И это не вопрос тщеславия, а вопрос экономики», — подчеркнул специалист.

По его словам, в значительной мере экономическое благополучие США обеспечивается её лидирующей ролью на мировой арене. Это позволяет стране концентрировать в себе разнообразные финансовые операции, включая, к примеру, страховую деятельность. В результате между Вашингтоном и Пекином возникает устойчивое противоречие: им необходимо сохранять партнёрские отношения, но одновременно они вынуждены соперничать за первенство в глобальной экономике.

АСЕАН и Китай подписали обновлённое соглашение о свободной торговле
Ранее в Малайзии прошли торговые консультации между Китаем и США, где Пекин не стал уступать по ключевым вопросам. Стороны сумели достичь понимания, однако некоторые считают, что они всё ещё находятся на пороге войны.

