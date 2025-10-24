NYT: США и Китай находятся в шаге от войны

Бывший помощник министра обороны США по нацбезопасности Эрик Розенбак заявил в колонке для The New York Times, что Вашингтон и Пекин находятся в опасной близости от открытого конфликта.

Он напомнил о кризисе 2001 года, когда американский самолёт-разведчик столкнулся с китайским истребителем — тогда напряжённость удалось снять только через десять дней. Сейчас же, по его словам, ситуация гораздо опаснее: Китай стал сильнее и увереннее, а националистические настроения в обеих странах усиливают риск инцидента.

Розенбак отметил, что несмотря на существование военных контактов между странами, они не привели к созданию надёжных механизмов безопасности, подобных тем, что были между США и СССР во времена холодной войны.

Напряжённость усилилась после решения президента США Дональда Трампа ввести с 1 ноября 100%-ные пошлины на все китайские товары и ограничить экспорт «критически важного программного обеспечения». Эти меры Вашингтон объяснил ответом на «чрезвычайно агрессивную позицию Китая в торговле».

Отношения США и Китая: справка

Отношения США и Китая в последние годы переживают один из самых сложных периодов. Помимо торговых споров, стороны противостоят в сфере технологий, кибербезопасности и военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особым раздражителем остаются Тайвань, Южно-Китайское море и технологическая конкуренция — особенно после введения США санкций против Huawei и ограничений на экспорт микрочипов.

Вашингтон также обвиняет Пекин в «непрозрачности военных программ», а Китай в ответ говорит о «политике сдерживания» и вмешательстве США во внутренние дела. Эксперты отмечают, что даже небольшая провокация — например, инцидент между военными кораблями или самолётами — может привести к масштабному кризису, подобному холодной войне.