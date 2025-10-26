Китай остался непреклонен во время ключевых переговоров с США

На торговых консультациях в Малайзии Китай и США пришли к предварительному соглашению. Замминистра коммерции КНР Ли Чэнган отметил, что обе стороны конструктивно обсудили ключевые вопросы и изучили пути взаимного урегулирования интересов, при этом Китай не отступал от своей позиции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Американская сторона выразила твёрдую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов. После более чем суток напряжённых переговоров обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса», — сказал он.

Делегации обсудили множество тем, включая экспортный контроль, приостановку решений о взаимном повышении тарифов, проблему контрабанды фентанила в США, сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и вопросы портовых сборов. Следующим шагом будет проведение внутренней процедуры утверждения каждой из сторон.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин находятся на опасной грани открытого конфликта. Сейчас ситуация гораздо опаснее, поскольку Китай стал сильнее и увереннее, а националистические настроения в обеих странах повышают риск возможного инцидента. Впрочем, Трамп возлагает большие надежды на встречу с Си Цзиньпином. Он допускает возможность заключения «хорошей сделки» между странами.