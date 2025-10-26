Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 12:15

Китай остался непреклонен во время ключевых переговоров с США

Ли Чэнган: Китай остался непреклонен в переговорах с США по торговле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

На торговых консультациях в Малайзии Китай и США пришли к предварительному соглашению. Замминистра коммерции КНР Ли Чэнган отметил, что обе стороны конструктивно обсудили ключевые вопросы и изучили пути взаимного урегулирования интересов, при этом Китай не отступал от своей позиции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Американская сторона выразила твёрдую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов. После более чем суток напряжённых переговоров обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса», — сказал он.

Делегации обсудили множество тем, включая экспортный контроль, приостановку решений о взаимном повышении тарифов, проблему контрабанды фентанила в США, сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и вопросы портовых сборов. Следующим шагом будет проведение внутренней процедуры утверждения каждой из сторон.

У Трампа появится «Золотой флот» против Китая
У Трампа появится «Золотой флот» против Китая

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин находятся на опасной грани открытого конфликта. Сейчас ситуация гораздо опаснее, поскольку Китай стал сильнее и увереннее, а националистические настроения в обеих странах повышают риск возможного инцидента. Впрочем, Трамп возлагает большие надежды на встречу с Си Цзиньпином. Он допускает возможность заключения «хорошей сделки» между странами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar