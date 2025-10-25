У Трампа появится «Золотой флот» против Китая

Белый дом прорабатывает обновление ВМС под рабочим названием «Золотой флот». В проекте идёт речь об объединённой группировке крупных носителей дальнобойных ракет, манёвренных малых кораблей и дронов, которые должны закрыть уязвимости, проявившиеся в недавних конфликтах на море. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомлённые источники.

План, как отмечают источники, находится на ранней стадии, и президент США Дональд Трамп лично вовлечён в обсуждение. Концепция заточена под отражение угроз со стороны Китая и предполагает комбинированный состав сил.

В проекте фигурируют крупные надводные единицы с более мощными дальнобойными ракетами и корабли меньших размеров, включая корветы. Параллельно ведётся работа над новым классом фрегатов, часть из которых могут быть оснащены гиперзвуковым оружием.

Отставной офицер ВМС Брайан Кларк, участвующий в консультациях, заявил, что ориентиром для американского руководства является флот из 280–300 кораблей в сопровождении беспилотников. По его словам, смешанная модель из крупных и малых платформ вместе с дронами лучше отвечает современным вызовам.

Кларк напомнил, что современные боевые флоты испытывают сложности с защитой от дронов: это проявилось в отражении атак хуситов в Красном море. При этом он уточнил, что построить большие корабли до конца срока Трампа вряд ли получится, а вот корветы — вполне посильно.

«Что удачно, так это то, что наш собственный анализ, в каком-то смысле склоняется к направлению, которое совпадает с интуицией президента», — подытожил офицер.

Ранее Life.ru рассказывал, как Трамп в своём фирменном стиле — с комплиментами себе любимому — прошёлся по дизайну кораблей ВМС США на встрече с высшим командованием в Вирджинии. Сказал прямо: не фанат «некоторых кораблей», мол, «я очень эстетичный человек», а значит, уродливые формы ради «стелса» его не впечатляют. И добавил: стелс-эффект — это ещё не повод строить некрасивые суда. При этом он упомянул планы флота: к 2026 году ВМС должны получить 19 новых боевых кораблей.