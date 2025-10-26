Трамп возлагает большие надежды на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин смогут заключить взаимовыгодное соглашение. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита АСЕАН в Малайзии.

Американский лидер сообщил о планах провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Трамп также добавил, что стороны договорились о дальнейших встречах — в Китае и Соединённых Штатах.

«В Южной Корее мы встретимся с Си (Цзиньпином — Прим. Life.ru), и я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят заключить сделку, мы хотим заключить сделку», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует дипломатический тур по азиатским странам с целью подписания соглашений о поставках критически важных полезных ископаемых. Как сообщают источники издания, запланированы визиты в Малайзию для участия в саммите АСЕАН, а также в Японию и Южную Корею, а 30 октября ожидается встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.