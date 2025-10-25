Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 09:36

Трамп придумал способ повлиять на Китай и сделать Си Цзиньпина сговорчивее

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп намерен отправиться в турне по Азии, где подпишет ряд соглашений по критически важным полезным ископаемым. Всё это должно помочь увеличить давление на Пекин, который сегодня занимает лидирующую позицию в списке мировых поставщиков ресурсов. Информацией делится Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Трамп якобы хочет создать надёжные цепочки поставок, увеличить зарубежные инвестиции в США, чему и помогут указанные соглашения. Детали сделок анонимные источники агентства раскрывать не стали. Трамп отправится с визитом в Малайзию, где будет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Также политик посетит Японию, Южную Корею. А 30 октября глава Белого дома собирается пообщаться с главой КНР Си Цзиньпином.

Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном и пошутил про северокорейские телефоны
Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном и пошутил про северокорейские телефоны

Ранее сообщалось что президент США Дональд Трамп ожидает от Китая поддержки в переговорах с Россией. Американский лидер подчеркнул, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине с лидером КНР Си Цзиньпином во время предстоящей встречи в Южной Корее.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar