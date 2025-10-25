Трамп придумал способ повлиять на Китай и сделать Си Цзиньпина сговорчивее

Президент США Дональд Трамп намерен отправиться в турне по Азии, где подпишет ряд соглашений по критически важным полезным ископаемым. Всё это должно помочь увеличить давление на Пекин, который сегодня занимает лидирующую позицию в списке мировых поставщиков ресурсов. Информацией делится Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Трамп якобы хочет создать надёжные цепочки поставок, увеличить зарубежные инвестиции в США, чему и помогут указанные соглашения. Детали сделок анонимные источники агентства раскрывать не стали. Трамп отправится с визитом в Малайзию, где будет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Также политик посетит Японию, Южную Корею. А 30 октября глава Белого дома собирается пообщаться с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось что президент США Дональд Трамп ожидает от Китая поддержки в переговорах с Россией. Американский лидер подчеркнул, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине с лидером КНР Си Цзиньпином во время предстоящей встречи в Южной Корее.