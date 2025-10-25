Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном и пошутил про северокорейские телефоны

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Соответствующее заявление он сделал на борту президентского самолёта.

Трамп отметил, что открыт для диалога, если северокорейский лидер проявит инициативу. Он напомнил о своём прошлом предложении, озвученном в интернете, и подтвердил свою готовность.

При этом американский президент в свойственной ему манере прокомментировал коммуникации с Пхеньяном, заявив, что «у них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи».

Трамп также выразил уверенность, что Ким Чен Ын в курсе его визита в регион.

Трамп и Ким Чен Ын уже встречались несколько раз

Февраль 2019, Ханой (Вьетнам): Вторая встреча завершилась досрочно и без подписания каких-либо документов. Трамп настаивал на полной денуклеаризации, Ким Чен Ын – на поэтапном снятии санкций. Переговоры зашли в тупик.

Вторая встреча завершилась досрочно и без подписания каких-либо документов. Трамп настаивал на полной денуклеаризации, Ким Чен Ын – на поэтапном снятии санкций. Переговоры зашли в тупик. Июнь 2019, Корейская демилитаризованная зона: Краткое, но символическое общение. Трамп, находясь в Южной Корее, в Twitter предложил встретиться «просто поздороваться», и Ким Чен Ын согласился. Трамп пересёк границу КНДР, что сделало его первым действующим американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи.