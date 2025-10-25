Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 04:45

Трамп ждёт от Китая помощи в переговорах с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая поддержки в переговорах с Россией. Об этом он сообщил на борту президентского самолёта по пути в Азию, передаёт Белый дом.

Американский лидер подчеркнул, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине с лидером КНР Си Цзиньпином во время предстоящей встречи в Южной Корее.

Президент США сделал это заявление во время полета в Азию, где планирует встречи с лидерами стран региона. Глава Белого дома также примет участие в саммите АСЕАН и обсудит ключевые вопросы безопасности и урегулирования украинского кризиса.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что, по его мнению, Владимир Путин стремится завершить военные действия на Украине.

