Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту своего самолёта, выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Аудиозапись беседы политика с журналистами опубликовал Белый дом.

«Посмотрим, я думаю, что он хочет, чтобы это закончилось», — заявил республиканец по пути в Азию, где он посетит Японию, Южную Корею и Малайзию, а также примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Встреча Путина и Трампа в Будапеште не отменяется, а лишь переносится — об этом ранее заявили и в Белом доме, и Кремль. Причиной называется необходимость дополнительной подготовки. Однако многие западные издания истолковали перенос как фактический срыв саммита.