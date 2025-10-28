АСЕАН и Китай подписали обновлённое соглашение о свободной торговле

На саммите АСЕАН в Малайзии Китай и страны Юго-Восточной Азии заключили модернизированную версию соглашения о свободной торговле «3.0». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Данное соглашение расширяет сотрудничество в сферах цифровой экономики, устойчивого развития и устранения нетарифных барьеров. Документ со стороны КНР подписал министр коммерции Ван Вэньтао, а от АСЕАН — министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз.

Обновление договора направлено на создание более гибких условий для взаимной торговли и инвестиций, а также на синхронизацию экономических стратегий в условиях глобальной трансформации рынков.

Напомним, ранее АСЕАН и Китай договорились обновить соглашение о свободной торговле, добавив правила для цифровой экономики и упрощения торговли. Как заявил малайзийский министр, стороны готовят версию FTA 3.0, которая также включит вопросы экологии и стандартов. Параллельно Малайзия снизила тарифы в торговле с США с 25% до 19%.