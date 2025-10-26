АСЕАН и Китай запускают «версию 3.0» торгового соглашения

АСЕАН и Китай приступили к обновлению соглашения о свободной торговле, новая версия которого будет включать цифровую экономику и меры по устранению нетарифных барьеров. Об этом заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул на саммите ассоциации.

«Китай, как известно, по-прежнему является крупнейшим торговым партнёром АСЕАН и остаётся им уже много лет. Однако стоит отметить, что теперь и АСЕАН стал крупнейшим торговым партнёром Китая», — подчеркнул министр.

По его словам, готовящееся третье обновление соглашения (FTA 3.0) также затронет вопросы устойчивого развития, регуляторные стандарты и процедуры. Детали реформы будут представлены в ближайшее время. Одновременно Малайзия подписала отдельное соглашение с США о снижении тарифов с 25% до 19%.

АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations) — это межправительственная организация, основанная в 1967 году. В настоящее время её членами являются 11 государств: Филиппины, Индонезия, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Бруней, Малайзия, Мьянма, Камбоджа и присоединившийся в этом году Восточный Тимор. 47-й саммит АСЕАН пройдёт в Малайзии с 26 по 28 октября.

