Анвар Ибрагим: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре
Анвар Ибрагим и Владимир Путин, 2024 г. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приглашены в Малайзию на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдёт в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает государственное информационное агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Анвара Ибрагима.
«На мероприятии будут присутствовать президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и премьер Китая Ли Цян», — указано в сообщении.
Глава малазийского правительства также сообщил, что участие в саммите ассоциации подтвердили бразильский президент Лула да Силва и лидер ЮАР Сирил Рамафоса.
Ранее Анвар Ибрагим, ссылаясь на недавнюю встречу в Пекине, уже сообщал, что Путин обдумывает возможность визита в Малайзию. Тогда политик уточнял, что конкретные сроки возможного визита пока не обсуждались.