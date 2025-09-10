Мессенджер MAX
10 сентября, 13:16

Премьер Малайзии заявил, что Путин обдумывает возможность своего визита

Премьер Малайзии Ибрагим заявил, что Путин изучает возможность своего визита

Владимир Путин и Анвар Ибрагим. Обложка © ТАСС / POOL / Константин Завражин

Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в официальном визите в Малайзию. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, ссылаясь на их недавнюю встречу в Пекине, слова главы правительства приводит Free Malaysia Today.

Политик уточнил, что конкретные сроки возможного визита пока не обсуждались. Он также добавил, что в ближайшее время Малайзию планируют посетить президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян.

«Президент Путин встретился со мной в Пекине и сказал, что он серьёзно думает приехать»,заявил Анвар Ибрагим на мероприятии по случаю 50-летия AmBank.

К слову, Владимир Путин уже вернулся из рабочей поездки в Сочи и работает в Кремле. Сегодня глава государства принял губернатора Смоленской области Василия Анохина, они обсудили экономическую ситуацию в регионе и меры поддержки участников СВО.

