Премьер Малайзии заявил, что Путин обдумывает возможность своего визита

Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в официальном визите в Малайзию. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, ссылаясь на их недавнюю встречу в Пекине, слова главы правительства приводит Free Malaysia Today.

Политик уточнил, что конкретные сроки возможного визита пока не обсуждались. Он также добавил, что в ближайшее время Малайзию планируют посетить президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян.