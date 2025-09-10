Премьер Малайзии заявил, что Путин обдумывает возможность своего визита
Владимир Путин и Анвар Ибрагим. Обложка © ТАСС / POOL / Константин Завражин
Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в официальном визите в Малайзию. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, ссылаясь на их недавнюю встречу в Пекине, слова главы правительства приводит Free Malaysia Today.
Политик уточнил, что конкретные сроки возможного визита пока не обсуждались. Он также добавил, что в ближайшее время Малайзию планируют посетить президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян.
«Президент Путин встретился со мной в Пекине и сказал, что он серьёзно думает приехать», — заявил Анвар Ибрагим на мероприятии по случаю 50-летия AmBank.