Султан Малайзии прилетел в Казань на золотом самолёте и отведал чак-чак

Самолёт с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом на борту совершил посадку в аэропорту Казани. О прибытии короля сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова через свой телеграм-канал.

Малайзийский монарх впервые посещает Российскую Федерацию с официальным визитом. В рамках поездки были запланированы не только переговоры в Москве, но и рабочая программа в Татарстане. Встреча высокого гостя прошла с соблюдением всех дипломатических норм. Кроме того, прилетевшего на золотом самолёте лидера угостили традиционными сладостями, в том числе чак-чаком.