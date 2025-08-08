Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 09:15

Султан Малайзии прилетел в Казань на золотом самолёте и отведал чак-чак

Короля Малайзии Ибрагима встретили с чак-чаком в Татарстане

Обложка © Telegram / ГАЛИМОВА

Обложка © Telegram / ГАЛИМОВА

Самолёт с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом на борту совершил посадку в аэропорту Казани. О прибытии короля сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова через свой телеграм-канал.

Обложка © Telegram / ГАЛИМОВА

Обложка © Telegram / ГАЛИМОВА

«В столицу Татарстана прибыл король Малайзии султан Ибрагим», — отметила пресс-секретарь.

Малайзийский монарх впервые посещает Российскую Федерацию с официальным визитом. В рамках поездки были запланированы не только переговоры в Москве, но и рабочая программа в Татарстане. Встреча высокого гостя прошла с соблюдением всех дипломатических норм. Кроме того, прилетевшего на золотом самолёте лидера угостили традиционными сладостями, в том числе чак-чаком.

Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным
Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным

Напомним, накануне прошла встреча президента России Владимира Путина с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Торжественная церемония прошла в строгом соответствии с дипломатическим этикетом, предусмотренным для визитов на высшем уровне. Под торжественные звуки оркестра главы государств сошлись на алой ковровой дорожке, обрамлённой национальными флагами, что придало мероприятию особую парадность и символическую важность.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Малайзия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar