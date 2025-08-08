Султан Малайзии прилетел в Казань на золотом самолёте и отведал чак-чак
Самолёт с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом на борту совершил посадку в аэропорту Казани. О прибытии короля сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова через свой телеграм-канал.
«В столицу Татарстана прибыл король Малайзии султан Ибрагим», — отметила пресс-секретарь.
Малайзийский монарх впервые посещает Российскую Федерацию с официальным визитом. В рамках поездки были запланированы не только переговоры в Москве, но и рабочая программа в Татарстане. Встреча высокого гостя прошла с соблюдением всех дипломатических норм. Кроме того, прилетевшего на золотом самолёте лидера угостили традиционными сладостями, в том числе чак-чаком.
Напомним, накануне прошла встреча президента России Владимира Путина с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Торжественная церемония прошла в строгом соответствии с дипломатическим этикетом, предусмотренным для визитов на высшем уровне. Под торжественные звуки оркестра главы государств сошлись на алой ковровой дорожке, обрамлённой национальными флагами, что придало мероприятию особую парадность и символическую важность.