Король Малайзии прибыл в Кремль с первым в истории государственным визитом
Путин проводит в Кремле переговоры с королём Малайзии
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Президент России Владимир Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Георгиевском зале Кремля. В эти минуты стороны проводят переговоры.
Церемония прошла с соблюдением всех протокольных норм государственного визита высшего уровня. Лидеры двух стран встретились под звуки фанфар на центральной ковровой дорожке Георгиевского зала, украшенной флагами России и Малайзии.
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Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где прошла встреча, традиционно используется для самых торжественных дипломатических мероприятий. Его стены украшены мраморными досками с именами кавалеров ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи.
В соответствии с дипломатическим протоколом государственный визит верховного правителя Малайзии возможен лишь один раз за срок полномочий главы государства. После исполнения национальных гимнов двух стран Путин и султан Ибрагим лично поприветствовали членов официальных делегаций.
К слову, это первый визит главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году. В программе пребывания запланированы переговоры по ключевым вопросам международной повестки и двустороннего сотрудничества.
Напомним, сегодня в Москву для проведения переговоров прибыл Стивен Уиткофф, специальный посланник президента Соединённых Штатов. Свой визит он начал с прогулки по парку «Зарядье» в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева, после чего направился в Кремль для встречи с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около трёх часов. Это уже пятый визит Уиткоффа в Российскую Федерацию с начала 2025 года.