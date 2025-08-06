Король Малайзии прибыл в Кремль с первым в истории государственным визитом

Президент России Владимир Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Георгиевском зале Кремля. В эти минуты стороны проводят переговоры.

Церемония прошла с соблюдением всех протокольных норм государственного визита высшего уровня. Лидеры двух стран встретились под звуки фанфар на центральной ковровой дорожке Георгиевского зала, украшенной флагами России и Малайзии.

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Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где прошла встреча, традиционно используется для самых торжественных дипломатических мероприятий. Его стены украшены мраморными досками с именами кавалеров ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи.

В соответствии с дипломатическим протоколом государственный визит верховного правителя Малайзии возможен лишь один раз за срок полномочий главы государства. После исполнения национальных гимнов двух стран Путин и султан Ибрагим лично поприветствовали членов официальных делегаций.