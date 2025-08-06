Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным признался, что всегда мечтал о личной встрече.

«Хочу поблагодарить вас за приём. Для меня большая честь встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение», — сказал высокий гость.

Султан признался, что восхищается лидерскими качествами Путина, который смог провести страну через непростые времена и показал себя значительной государственной фигурой, продемонстрировав устойчивость и видение.

Путин отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией.

«Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения», — указал президент.