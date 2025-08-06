Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным
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Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным признался, что всегда мечтал о личной встрече.
«Хочу поблагодарить вас за приём. Для меня большая честь встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение», — сказал высокий гость.
Султан признался, что восхищается лидерскими качествами Путина, который смог провести страну через непростые времена и показал себя значительной государственной фигурой, продемонстрировав устойчивость и видение.
Путин отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией.
«Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения», — указал президент.
Напомним, ранее король Малайзии прибыл в Кремль с первым в истории государственным визитом. Церемония встречи прошла с соблюдением всех протокольных норм. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга под звуки фанфар на центральной ковровой дорожке Георгиевского зала, украшенной флагами России и Малайзии.