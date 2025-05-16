Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой из-за загадки Путина
Владимир Путин и Анвар Ибрагим. Обложка © Kremlin.ru / Константин Завражин
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил опасения насчёт возможных трудностей в отношениях с супругой. Причиной стали его слова на пресс-конференции, где он ответил на вопрос президента России Владимира Путина о третьем троне в Андреевском зале Кремля.
«Когда мы направлялись на пресс-конференцию, Путин тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. Конечно, она быстро разлетелась по интернету. Тогда мне пришлось отреагировать, ведь моя жена увидит это — и я окажусь в неприятной ситуации», — приводит комментарий премьер-министра агентство РИА «Новости».
Премьер добавил, что не все мусульмане согласны с многоженством, хотя это разрешено религией.
«Я всё равно настаиваю: у меня только одна жена», — отметил Ибрагим.
Как сообщал Life.ru, Анвар Ибрагим посетил Москву с официальным визитом 13 мая. 14 мая состоялись переговоры между премьером Малайзии и российским лидером. Во время встречи Путин спросил, знает ли Ибрагим, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале. Политик предположил, что его поставили для второй жены царя. Путин похвалил Ибрагима за ответ, назвав его мнением настоящего мусульманина.