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15 мая, 04:51

Премьер Малайзии признался, что был заворожён красотой Москвы

Анвар Ибрагим на Красной площади. Обложка © X / Anwar Ibrahim

Анвар Ибрагим на Красной площади. Обложка © X / Anwar Ibrahim

Посетивший Москву премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился впечатлениями от прогулки по историческому центру российской столицы. Иностранный гость восхитился красотой города, опубликовав в соцсетях снимки из разных локаций.

«Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного, построенного в XVI веке», — признался Ибрагим.

Затем зарубежный политик побывал в парке «Зарядье» и оценил парящий мост. Отдельное восхищение у премьера вызвала Москва-река.

Анвар Ибрагим на парящем мосту. Фото © X / Anwar Ibrahim

Анвар Ибрагим на парящем мосту. Фото © X / Anwar Ibrahim

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Напомним, что 14 мая премьер Малайзии посетил Кремль и провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По завершении встречи глава государства лично проводил иностранного гостя.

Илья Пушкарев
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