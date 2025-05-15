Премьер Малайзии признался, что был заворожён красотой Москвы
Анвар Ибрагим на Красной площади. Обложка © X / Anwar Ibrahim
Посетивший Москву премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился впечатлениями от прогулки по историческому центру российской столицы. Иностранный гость восхитился красотой города, опубликовав в соцсетях снимки из разных локаций.
«Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного, построенного в XVI веке», — признался Ибрагим.
Затем зарубежный политик побывал в парке «Зарядье» и оценил парящий мост. Отдельное восхищение у премьера вызвала Москва-река.
Анвар Ибрагим на парящем мосту. Фото © X / Anwar Ibrahim
Напомним, что 14 мая премьер Малайзии посетил Кремль и провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По завершении встречи глава государства лично проводил иностранного гостя.