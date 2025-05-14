Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 14:30

Путин лично проводил премьера Малайзии после переговоров в Кремле

Президент России Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима после переговоров в Кремле. Лидеры тепло и с улыбкой попрощались, пожав руки.

Видео © Telegram/Кремль. Новости

Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона
Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона

Напомним, сегодня Путин провёл переговоры с Анваром Ибрагимом. Лидеры констатировали, что отношения двух стран находятся на подъёме, и обе стороны заинтересованы, чтобы они развивались. Политики обсудили углубление сотрудничества в разных сферах, в том числе запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией.

Обложка ©

Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Малайзия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar