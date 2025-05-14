Путин лично проводил премьера Малайзии после переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима после переговоров в Кремле. Лидеры тепло и с улыбкой попрощались, пожав руки.
Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, сегодня Путин провёл переговоры с Анваром Ибрагимом. Лидеры констатировали, что отношения двух стран находятся на подъёме, и обе стороны заинтересованы, чтобы они развивались. Политики обсудили углубление сотрудничества в разных сферах, в том числе запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией.
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