Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона
Президент России Владимир Путин с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле. Фото © Пресс-служба Кремля/Константин Завражин
Президент России Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом задал ему загадку про три трона. Российский лидер, рассказывая иностранному гостю об интерьерах Андреевского зала Кремля, спросил у него — для кого мог предназначаться третий трон, если первый и второй — для российского царя и его супруги.
Президент России Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом задал ему загадку про три трона. Видео © Life.ru
«Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены», — пересказал суть беседы Путин, рассмешив зал.
Президент России подчеркнул, что это был ответ настоящего мусульманина, и несмотря на то, что традиционные ценности двух стран в чём-то не совпадают, обмен информацией всегда полезен. Анвар Ибрагим в свою очередь с улыбкой ответил, что сразу понял, что Владимир Путин его «тестирует».
Напомним, сегодня Путин провёл переговоры с Анваром Ибрагимом. Президент России назвал Малайзию давним и очень надёжным партнёром, а Ибрагим назвал РФ большим другом. Лидеры констатировали, что отношения двух стран находятся на подъёме, и обе стороны заинтересованы, чтобы они развивались. Так, по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил 3,2 миллиарда долларов.