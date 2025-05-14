Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона

Президент России Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом задал ему загадку про три трона. Российский лидер, рассказывая иностранному гостю об интерьерах Андреевского зала Кремля, спросил у него — для кого мог предназначаться третий трон, если первый и второй — для российского царя и его супруги.