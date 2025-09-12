В России предложили провести встречу Путина и Трампа в особенном месте

Крым обладает высокой символической ценностью для проведения потенциальных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА «Новости» высказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Крым — очень символичное место. Проведение на полуострове переговоров автоматически означает признание российского статуса Крыма. А главное — в Крыму закладываются основы миропорядка на десятилетия», — сказал Константинов.