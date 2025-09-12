Единый день голосования
12 сентября, 11:00

В России предложили провести встречу Путина и Трампа в особенном месте

Константинов: Крым — символичное место для возможной встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru

Крым обладает высокой символической ценностью для проведения потенциальных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА «Новости» высказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Крым — очень символичное место. Проведение на полуострове переговоров автоматически означает признание российского статуса Крыма. А главное в Крыму закладываются основы миропорядка на десятилетия», сказал Константинов.

При этом спикер крымского парламента отметил, что на текущий момент полуостров не рассматривается в качестве возможной площадки для диалога глав двух государств.

Накануне Трамп сообщил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным. Беседа между ними запланирована на текущую неделю или на начало следующей. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков отметил готовность российской стороны в кратчайшие сроки обеспечить проведение встречи на высшем уровне, если в ней возникнет необходимость.

