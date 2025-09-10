Трамп заявил, что поговорит по телефону с Путиным на этой или следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает, что поговорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе или в начале следующей.

«Это произойдёт. Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — сказал хозяин Белого дома во время общения с представителями СМИ, когда речь зашла о возможной телефонной беседе с Путиным.

Напомним, на днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может быть организована очень быстро. По его словам, решение о проведении переговоров на высшем уровне зависит исключительно от желания самих лидеров.