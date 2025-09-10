Трамп заявил, что поговорит по телефону с Путиным на этой или следующей неделе
Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает, что поговорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе или в начале следующей.
«Это произойдёт. Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — сказал хозяин Белого дома во время общения с представителями СМИ, когда речь зашла о возможной телефонной беседе с Путиным.
Напомним, на днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может быть организована очень быстро. По его словам, решение о проведении переговоров на высшем уровне зависит исключительно от желания самих лидеров.
До этого президент Соединённых Штатов заявил, что был бы рад видеть лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики на саммите «Большой двадцатки», который пройдёт в Майами в следующем году.