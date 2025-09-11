Мессенджер MAX
11 сентября, 09:59

В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: Переговоры Путина и Трампа будут оперативно согласованы при необходимости

Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Москва готова оперативно организовать переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если возникнет такая потребность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для этого существуют все необходимые каналы связи.

«Ещё раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Как подчеркнул Песков, на данный момент нет никаких конкретных договорённостей о дате телефонного разговора между Путиным и Трампом.

Накануне Трамп сообщил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, их разговор должен состоятся на этой неделе или в начале следующей.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
