В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Москва готова оперативно организовать переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если возникнет такая потребность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для этого существуют все необходимые каналы связи.





«Ещё раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Как подчеркнул Песков, на данный момент нет никаких конкретных договорённостей о дате телефонного разговора между Путиным и Трампом.