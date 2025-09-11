В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа
Песков: Переговоры Путина и Трампа будут оперативно согласованы при необходимости
Москва готова оперативно организовать переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если возникнет такая потребность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для этого существуют все необходимые каналы связи.
«Ещё раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован. Все каналы для этого имеются», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Как подчеркнул Песков, на данный момент нет никаких конкретных договорённостей о дате телефонного разговора между Путиным и Трампом.
Накануне Трамп сообщил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, их разговор должен состоятся на этой неделе или в начале следующей.