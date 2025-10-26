Саммит АСЕАН в Малайзии начался с конфуза с президентом Индонезии

Церемония открытия саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре обернулась курьёзным моментом: диктор дважды назвала президента Индонезии Прабово Субианто именем его предшественника Джоко Видодо. Ошибка прозвучала в прямом эфире, когда глава государства прибыл на площадку форума. Ситуация вызвала замешательство у журналистов и делегатов, но сам Прабово отреагировал спокойно и ограничился вежливой улыбкой.

Саммит стартовал 23 октября и продлится до конца недели. Среди главных тем – вступление Восточного Тимора в АСЕАН, подписание «мирной декларации» между Камбоджей и Таиландом, а также обсуждение ситуации в Мьянме и борьба с телефонными мошенническими центрами, действующими в регионе. На мероприятии присутствуют мировые лидеры, включая президента Бразилии Лулу да Силву, премьер-министра Канады Марка Карни и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Для Восточного Тимора этот день стал историческим: спустя 13 лет ожидания страна официально вошла в Ассоциацию и стала 11-м членом организации. Теперь привычное название «десятка АСЕАН» окончательно уходит в прошлое.

АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations) — это межправительственная организация, основанная в 1967 году. В настоящее время её членами являются 11 государств: Филиппины, Индонезия, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Бруней, Малайзия, Мьянма, Камбоджа и присоединившийся в этом году Восточный Тимор. 47-й саммит АСЕАН пройдёт в Малайзии с 26 по 28 октября.