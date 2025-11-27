Рябков: РФ даст отпор, если американские ракеты средней дальности создадут угрозу

«Мы будем при появлении подобных систем в соответствующих регионах, откуда они могут угрожать нашим интересам в сфере безопасности, рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры», — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что РФ не намерена участвовать в «грязных играх» в вопросе переговоров с США. Это заявление прозвучало после того, как агентство Bloomberg обнародовало якобы расшифровки встреч между Юрием Ушаковым и Стивом Уиткоффом, а также Кириллом Дмитриевым, где, по данным издания, обсуждались механизмы взаимодействия по украинскому урегулированию.