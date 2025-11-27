Рябков: РФ даст отпор, если американские ракеты средней дальности создадут угрозу
Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев
Россия готова принять ответные военно-технические меры, если развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе создаст угрозу для страны. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя перемещение американского комплекса «Тайфун», способного запускать, в частности, ракеты «Томагавк».
«Мы будем при появлении подобных систем в соответствующих регионах, откуда они могут угрожать нашим интересам в сфере безопасности, рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры», — сказал Рябков.
Ранее Рябков заявил, что РФ не намерена участвовать в «грязных играх» в вопросе переговоров с США. Это заявление прозвучало после того, как агентство Bloomberg обнародовало якобы расшифровки встреч между Юрием Ушаковым и Стивом Уиткоффом, а также Кириллом Дмитриевым, где, по данным издания, обсуждались механизмы взаимодействия по украинскому урегулированию.
