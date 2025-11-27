Рябков заявил, что РФ не намерена участвовать в «грязных играх» в вопросе переговоров с США

Позиция Москвы остаётся неизменной: Россия стремится к уважительному и не форсированному обсуждению украинского вопроса с американскими партнерами, избегая любых подковёрных манипуляций. Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков агентству РИА «Новости», российская сторона не желает быть втянутой в «грязные игры», а видит единственный путь в уравновешенном переговорном процессе.

Это заявление прозвучало после того, как агентство «Блумберг»обнародовало якобы расшифровки встреч между Юрием Ушаковым и Стивом Уиткоффом, а также Кириллом Дмитриевым, где, по данным издания, обсуждались механизмы взаимодействия по украинскому урегулированию. При этом сам Дмитриев заявил о полной несостоятельности этих публикаций.

Напомним, ранее в Женеве делегация Украины обсуждала с представителями ЕС и Штатов мирный план по урегулированию конфликта с РФ. Документ был представлен президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, он предполагает признание Донбасса и Крыма территориями России, а также отмену санкций в отношении Москвы. Кроме того, Киеву обещают усиленные гарантии безопасности. В Кремле не спешат с выводами и ждут понимания сути обсуждаемого документа.